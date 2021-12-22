«Не всех так одарила природа»: Орбакайте вышла в свет в кожаных шортах-бермудах с дочкой Клавдией

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Она с малых лет стала сниматься в кино. Дочка Аллы Пугачевой также стала популярной певицей. Она не скрывает, что ей пришлось много трудиться. В этом году артистка отпраздновала свое 50-летие.

Она собрала родных и друзей, закатив большой праздник. В последнее время звезда часто появляется на публике, посещает премии и праздничные концерты.

Часто Орбакайте носит платья и брючные костюмы. А накануне певица многих удивила. Она посетила премию FashionTV, где ей вручили награду, как иконе стиля.

Перед гостями артистка появилась в кожаных мини-шортах и атласной блузке. Она подчеркнула свои стройные ноги. Кристина убрала волосы в пучок, сделав челочку. На мероприятии с ней была дочка Клавдия, которая надела блестящую мини-юбку.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что наследница не только на нее похожа, но и унаследовала ее ноги. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.

«На взрослых девочках хочется видеть сложные образы. Кристина Орбакайте обладает великолепной внешностью. Фигура, которая выдержит все! Не всех так одарила природа. Поэтому видеть совершенно простые „приглаженные“ образы на певице с такими данными немного грустно, особенно на премии, в названии которой стоит слово Fashion. Что касается кожаных шорт, то они популярны, но в другой длине — кожаные шорты-бермуды с защипами по колено или кюлоты. А вот коротенькие секси-шортики не актуальны. Оправдание может быть только одно: в моду вошли нулевые и, как мы помним, главным символом была сексуальность.

Возможно, певица решила эксплуатировать данное десятилетие, собирая свой образ. Это нам подсказывает и обувь. Тогда к чему столь скромная блуза, которая сигнализирует о сдержанности и элегантности? В общем, если стилизовать 2000-е, то делать это надо смелее, а если создавать струящийся шелковый элегантный образ, то использовать совершенно иные мотивы. Если вам диссонирует длина шорт и возраст певицы, то мне совершенно нет. Вопрос не в цифрах, а в форме», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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