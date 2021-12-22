Кожаное мини, платье в пол и ботфорты: 50-летняя Кудрявцева показала три модных образа

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Блондинка в кадре всегда выглядит безупречно. Она не скрывает, что на работе для нее образы подбирают стилисты.

А вот в обычной жизни телеведущая носит яркие, но комфортные образы. Недавно она в дубленке с мехом отвела дочку Марию в садик. А вот на прогулке звезда отметилась в пуховике.

А так как близятся новогодние каникулы, когда большинство звезд разъезжаются по морям, Лера решила пополнить гардероб обновками. В 50 лет она обладает стройной фигурой, поэтому может позволить себе разные луки.

Сначала телеведущая покрасовалась в костюме голубого цвета с укороченными жакетом и мини-юбкой. Образ дополняли замшевые ботфорты в тон, которые подчеркнули ее тонкие ножки.

Также Кудрявцева облачилась в шелковое платье в пол с рукавами-фонариками. Нежный наряд в романтичном стиле скрыл ее фигуру, но смотрелся празднично. Рукава-фонарики украшали образ.

А еще телеведущей приглянулось платье в виде кожаного худи. Она сочетала его с ботильонами. Звезда показала свои стройные ноги.

«Модели-трансформеры. Одежда меняет свой облик, достаточно лишь одного вашего движения! Каждая модель уникальна и неповторима — она шьется и трансформируется индивидуально под ваше тело и образ!», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Лера получила массу комплиментов. «Очень нравится на тебе нарядик», — написала Елена Воробей. «Лера, я вас уважаю и восхищаюсь , вы супер-женщина», «Красавица, шикарная, просто прелесть», «Я в шоке, как можно так роскошно выглядеть в 50», — прокомментировали пост подписчики.

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