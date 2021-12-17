Красиво утеплилась: Кудрявцева запечатлелась в модной дубленке с мехом и лаковых лосинах

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию. Уже несколько лет блондинка ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись».

Ее также приглашают на премии и музыкальные концерты. Но даже в декабре, когда график у нее расписан по часам, она находит время для семьи. Накануне она поиграла с негу с дочкой Марией и покаталась на санках.

А вот 16 декабря Кудрявцева отвела наследницу на первый утренник. Она была с мужем Игорем Макаровым. Телеведущая привыкла всегда выглядеть безупречно.

На этот раз она предстала в лаковых лосинах, сапогах на шнуровке и объемной дубленке с натуральным мехом внутри. Лера присела на диванчик, демонстрируя свой зимний образ. Обычно она отдавала предпочтения плюшевым шубка Тедди или пуховикам.

На утреннике ее дочка танцевала в белом платье снежинки. Малышка повеселилась со сверстниками. Родители признались, что прослезились. Поклонники тоже одарили кроху комплиментами. А потом они восхитились и Кудрявцевой.

«Какая роскошная дубленка», «Вы прям леди», «Очень красиво», «Как вам идут меха», «Новенькая дубленка! Не видела вас в ней», «Лерочка, вы просто сногсшибательная мама», «Как хочется вами любоваться», «Ну просто чудо», «Красивая до невозможности», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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