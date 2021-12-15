Моменты счастья: Кудрявцева в меховых сапожках Louis Vuitton в покаталась с дочкой на санках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она признавалась, что брала интервью у легендарных артистов. И даже в 50 лет блондинка продолжает работать. Она не скрывает, что старается хорошо выглядеть.

Ей доводится вести концерты, премии и фестивали. С наступлением зимы у нее прибавилось работы, но свободное время звезда эфира предпочитает посвящать семье.

На этот раз Лера отправилась на прогулку с трехлетней дочкой. Накануне она насладилась зимней погодой за городом, где у нее находится дом. Телеведущая облачилась в дутый зеленый пуховик и меховые сапожки Louis Vuitton.

Она также надела белую вязаную шапку-ушаку, как у дочки. Кудрявцева с радостью покаталась на санках с наследницей. Как оказалось, потом наследница позаботилась о маме.

«У нас начались ролевые игры. Мария Игоревна у нас теперь то учительница, то воспитательница, то мама .

Сегодня уложила меня спать, положила мне под бок игрушку, включила ночник, взяла книжку и говорит: «Сейчас я буду тебе читать сказку, которую я любила в детстве», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только телеведущей, но и ее подросшей дочкой. «Сладкая», — умилилась Жасмин. «Очень умная, воспитанная, а главное забавная девочка», «Мария Игоревна, умничка и красотка», «Божечки, до чего же лапушка Машенька!», «Лерочка, какие вы с дочей красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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