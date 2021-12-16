«Попали в сказку»: Подольская в ультрамариновой юбке мидакси и грубых ботинках прогулялась с сыном

Наталья Подольская уже длительное время выступает на сцене. После участия в «Фабрике звезд» ее карьера пошла в гору. Более того, она также поет в дуэте с мужем Владимиром Пресняковым.

У них царит гармония не только дома, но и когда они вместе работают. У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. После премий и вечеринок, где Наталья выступала в последние дни, она решила посвятить выходной семье.

16 декабря Подольская отправилась со старшим наследником в большой «Детский мир» в Москве. Она облачилась в монохромный образ цвета ультрамарина. Объемный свитер сочетался с шелковой юбкой мидакси.

Дополняли лук модные ботинки на толстой подошве. Наталья не только побаловала сына новыми игрушками, но и познакомила его с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Мы вместе с Темой попали в сказку! Ощущение трепета и долгожданного праздника не покидает ни на секунду! А какое вкусное мороженое — рожок в вафельке, вкус нашего детства!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей идут яркие цвета. «Ну что за прелесть», «Как вы мне нравитесь», «Цвет свитера и юбки шикарный», «Такую маму не потеряешь», «Сын явно рад», «А почему без папы?», «Младшему тоже бы там понравилось», «Очень красивый наряд! Прям так сочно», «Хочется увидеть ваш пуховик! Тоже синий?», «Стильная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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