Всей семьей: Наталья Подольская в укороченном жакете появилась на публике с мужем и старшим сыном

Владимир Пресняков и Наталья Подольская привели Тему на запись новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

В эту среду, 8 декабря, в столичном клубе Adrenaline Stadium состоялась съемка новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Телеканал покажет ее в праздничную ночь, как только пробьют куранты.

Десятки звезд, хиты которых звучат на всю страну, собрались на танцполе, чтобы поздравить поклонников с наступающим Новым годом.

В числе гостей праздника оказалась и семейная пара известных вокалистов Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Они пришли на мероприятие вместе со старшим сыном Артемием. Наследник звездного семейства, как известно, обожает танцы. Тема занимается в детской студии и уже не раз выходил на сцену.

Стоит отметить, что на публике Наталья Подольская и Владимир Пресняков появились одетые в стиле «фэмили лук», оба были в черном и в брюках.

Наталья облачилась в укороченный жакет. А женственности ее образу придавал объемный белый воротник «Клодин».

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