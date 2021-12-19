Каменских в алом мини-платье и лаковых ботфортах повиляла мощным «орехом» перед камерой

Певица для шоу «Маска» выбрала броский образ. Она не удержалась и устроила смелые танцы на камеру.

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Раньше она выступала в дуэте с Потапом. Примечательно, что они пели о том, что «не пара», но в итоге сыграли свадьбу.

Поклонники всегда догадывались об их романе. Теперь артистка строит сольную карьеру, а муж ее во всем поддерживает. В 34 года она продолжает носить смелые наряды. И хоть звезда похудела, она не утратила свою изюминку.

Вот уже не первый год Каменских сидит в жюри в украинской версии шоу «Маска». Каждый раз она появляется на публике в ярких образах. На этот раз певица предстала в алом мини-платье с тонкой бахромой и глянцевых ботфортах. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Настя также заплела косичку и сделала яркий макияж.

Артистка не удержалась и станцевала на камеру. Она в очередной раз повиляла своими ягодицами. Каменских не скрыла свои мощные формы.

«Масок осталось всего 6 и кого-то из них мы откроем уже сегодня! Обязательно смотрите сегодня, чтобы узнать, кто это будет. И главное — насладиться фантастическими выступлениями участников», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Сластена, самая красивая девушка», «Очень горячая штучка», «Наряд очень вульгарный», «Хоть в трусиках», «Без виляний орехом не можешь?», «Какая ты сочная», «Наряд не очень, а ты огонь», «Формы прям что надо», — прокомментировали пост подписчики.

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