Стройнят и удлиняют ноги: Кудрявцева после советов Хромченко примерила модные брюки в пол

Они не очень практичны, но смотрятся стильно.

Лера Кудрявцева поддержала тренд на брюки длины макси, примерив мягкую трикотажную модель оттенка крем-брюле. О них ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей «Модного приговора», такие модели хоть и не очень практичны, поскольку быстро мараются, все равно достойны внимания женщин. Они не только стильно выглядят, но имеют приятный бонус — визуально вытягивают ноги и стройнят.

Особенно актуальны сегодня широкие модели, в которых женщина буквально утопает. В таких кипенно-белых брюках ранее отметилась на Мальдивах актриса Нонна Гришаева. К слову, светлый оттенок ее одежды сейчас тоже крайне актуален. Он моментально добавляет образу привкус торжественности.

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