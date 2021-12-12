Просто леди: Лопырева в длинной дубленке цвета экрю и сапожках на шпильке отметилась в Суздали

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей короны «Мисс Россия». С тех пор ей довелось побывать в разных странах и общаться с высокопоставленными людьми. Порой она и сама занимается организацией разных мероприятий.

В Дубае блондинка провела последние два года. Там она занималась фестивалем «Матрешка», а в этом году еще и была на открытии ЭКСПО.

Лопырева привыкла находится в центре событий. Поэтому после кинофестиваля в Саудовской Аравии, который был на днях, она приехала в Россию. Уже несколько дней блондинка находится в Суздали.

Накануне ей удалось погулять по заснеженным улицам. А 11 декабря она отправилась на первый Владимирский инвестиционный конгресс. На мероприятие Виктория отправилась в длинной дубленке и кожаных сапогах на шпильке.

Во время конгресса она поделилась своим мнением о том, как следует развивать туризм в малых и исторических городах. Черный комбинезон в крапинку подчеркнул ее красоты. А вот вечером она надела трикотажное платье и карамельные сапоги. Накинув дубленку звезда приехала ужинать в местный ресторан. Она была в восторге от увиденного.

Поклонники в свою очередь были восхищены тем, как женственно и элегантно Лопырева выглядит даже зимой. Многие назвали ее Снегорочкой. Напомним, что светская львица родилась в Ростове и там же выросла.

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