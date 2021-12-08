«Притягивает взгляды»: Лопырева в платье миди трендового цвета и белых мюлях отметилась в Саудовской Аравии

Победительница конкурсов красоты несколько дней провела на Аравийском полуострове. Она показала женственный образ.

Виктория Лопырева в свое время стала победительницей конкурса «Мисс Россия». Она теперь много путешествует и регулярно появляется на светских раутах. Блондинка несколько лет назад стала мамой. Она воспитывает сына Марка Лео.

Это не мешает организовывать фестивали и устраивать фотосессии. 38-летняя звезда обладает стройной фигурой. Она также умело подбирает себе наряды.

Недавно Виктория провела время с друзьями в Монако. Она смогла повеселиться на вечеринке. А вот на днях светская львица приехала на кинофестиваль в Саудовскую Аравию. Там она блеснула на ковровой дорожке в роскошном вечернем образе.

А вот для променада Лопырева облачилась в платье миди цвета сочной травы и белые мюли Bottega Veneta. Миниатюрная сумка дополнила ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель, а для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Наталья Родионова.

«Очень женственный яркий образ демонстрирует нам Виктория. Неоновые оттенки, особенно зеленый, не сходят с подиумов уже несколько сезонов, не каждый готов примерить на себя этот тренд, ведь он притягивает взгляды, к отсуженные далеко не всем идет! В данном случае этот цвет интересно обыгран в узоре платья. Мюли на каблуке с объемными, дутыми, ремешками — один из модных фасонов летней обуви 2021. Они создают интересную игру объемов на фоне облегающего платья и маленькой сумочки с утонченными деталями. Образ очень комплиментарен яркой внешности девушки и действительно украшает ведущую. Только одну деталь стоит заменить! Сумочка по форме поддерживает изящный характер образа, но стилистически она выбивается из ансамбля. Сложное сочетание элементов и фактур, контрастные цвета спорят с настроением платья. Сумка смотрится темным тяжелым пятном в этом изящном дневном образе с мягким сочетанием неонового и белого. К образу Виктории намного больше подойдет золотой мягкий клатч или любая другая небольшая сумочка на тонком длинным ремешке белого либо контрастного по отношению к платью цвета», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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