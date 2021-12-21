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«Всем любви и горячих ночек»: Гоген Солнцев запечатлелся с женой без макияжа в постели

Фрик счастлив в браке с Полиной уже несколько месяцев.

«Всем любви и горячих ночек»: Гоген Солнцев запечатлелся с женой без макияжа в постели
Гоген Солнцев и Полина Терешкович. Фото: instagram.com/solntcev

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил фото со своей новой женой Полиной. Вместе они лежат в постели и нежатся. Причем Полина запечатлена без макияжа.

Гоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev

«Похолодания наступают. Думаем, что лучшим вариантом в такой ситуации является остаться в постельке под теплым одеялом и безалкогольным глинтвейном. Хотя, конечно, неважно, где их пережидать — важно, с кем! Всем любви и горячих ночек, несмотря ни на какие морозы!»

Гоген Солнцев

«Жена без макияжа совсем как девочка, а вы как всегда — огонь», «Почему-то ваша жена выглядит в три раза старше вас», «А где бабка? Как старую ветошь спрятали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев развелся с мамой Полины пенсионеркой Екатериной Терешкович. Сейчас он счастлив в новых отношениях.

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