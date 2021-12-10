«Меня это зацепило»: жених Ларисы Копенкиной рассказал, как отбил бизнес-леди у Гогена Солнцева

Жених бизнес-леди Ларисы Копенкиной, продюсер Василий Райский, в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказал, как отбил предпринимательницу у фрика Гогена Солнцева.

«У нас длинная история знакомства. Мы знаем друг друга уже несколько лет. Мы были вместе на каких-то мероприятиях», — сказала Лариса Копенкина.

«Был такой конкурс — «Мисс Русь». Его вел Степа Меньщиков. Меня туда пригласили. Там я Ларису увидел. Ей еще Гоген Солнцев делал предложение. Кольцо ей хотел подарить. Меня это зацепило». Василий Райский

«То есть вы отбили Лару у Гогена?» — спросил Андрей Малахов.

«Слава Богу», — заметила Лариса Копенкина.

Напомним, что не так давно Гоген Солнцев женился на Полине Терешкович. Это дочь его предыдущей жены Екатерины Терешкович.

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