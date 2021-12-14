«У нее нет ни кола, ни двора»: Гоген Солнцев раскрыл, кто такая на самом деле Лариса Копенкина

Как отметил фрик, бизнес-леди вовсе не та, за кого себя выдает.

Фрик Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что бизнес-леди Лариса Копенкина совсем не та, за кого себя выдает.

«Она городская сумасшедшая и лжемиллионерка. У нее нет ни кола, ни двора. Одно болобольство». Гоген Солнцев

Ранее Лариса Копенкина очень тепло отзывалась о Гогене Солнцеве. Она говорила, что он действительно дарил ей кольцо во время одного из конкурсов красоты. Правда, это была сделано в шуточной манере. Жениться на бывшей жене музыканта Прохора Шаляпина он не собирался.

Также Лариса Копенкина отмечала, что Гоген Солнцев не городской сумасшедший, как некоторые думают. Она, к примеру, даже посещала театр фрика.

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