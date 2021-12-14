«У нас хорошие отношения»: Копенкина объяснила, почему Солнцев подарил ей кольцо

По словам бизнес-леди, она легко относится к подобным подаркам.

Бизнес-леди Лариса Копенкина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что прекрасно помнит тот момент, когда фрик Гоген Солнцев подарил ей кольцо.

«Это он с юмором тогда сделал. Был какой-то конкурс красоты. Мне там вручили приз. Я легко к этому отнеслась. Он совсем не городской сумасшедший, как может показаться на первый взгляд. Я была у него в театре. Он абсолютно нормальный человек». Лариса Копенкина

Как отметила Лариса Копенкина, это была на самом деле шутка со стороны фрика. Жениться на ней он никогда не собирался. «У нас хорошие с Гогеном Солнцевым отношения», — заметила Копенкина.

Ранее жених Ларисы Копенкиной бизнесмен Василий Райский рассказывал, что ему пришлось отбивать бизнес-леди у фрика. Якобы Гоген Солнцев делал предложение его нынешней возлюбленной.

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