«Ты самый крутой и самый смешной»: Ева Канчельскис разместила редкие снимки с родным братом

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис тепло и нежно поздравила в Instagram своего старшего брата Андрея с днем рождения. Она разместила несколько кадров из их детства. На фотографиях брат и сестра счастливы вдвоем.

«С днем рождения моего удивительного брата Андрея Канчельскиса. Ты знаешь, как сильно я люблю и скучаю по тебе! Ты самый крутой, самый смешной и самый вдохновляющий брат! Будь счастлив». Ева Канчельскис

«С днем рождения вашего братика», «Какие вы с ним милые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Канчельскис-младший на шесть лет старше своей сестры. В этом году ему исполнилось 28 лет.

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