«Угадайте кто»: Ева Канчельскис показала на фотографии, как выглядела в детстве

Падчерица музыканта Стаса Михайлова с годами превратилась в невероятную красотку.

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 22-летняя Ева Канчельскис в Instagram показала, как она выглядела в детстве. На фотографии дочери известного футболиста Андрея Канчельскиса не больше пяти лет.

«Угадайте кто», — заинтриговала Ева Канчельскис пользователей, которые быстро догадались, кто на снимке.

«Какая милая девочка. Ну просто куколка», «Лапочка. Мамина радость и папино счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева Канчельскис появилась на свет в марте 1999 года в столице Шотландии – Глазго. Именно за команду из этого города в те годы играл ее знаменитый отец. В 2006 году Андрей Канчельскис расстался с матерью своих детей. Позже Инна вышла замуж за музыканта Стаса Михайлова.

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