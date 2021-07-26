Нежно, женственно и модно: Канчельскис красиво подала фигуру в легком платье в стиле бохо с рюшами

Падчерица Стаса Михайлова предстала в романтичном образе на отдыхе в Греции.

Стас Михайлов вслед за четой Юдашкиных отправился на отдых в Грецию со своей многочисленной семьей. Музыкант засветился в теплых краях со своей женой Инной, дочками Иванной и Марией, а также с падчерицей Евой Канчельскис. Девушка родилась в первом браке избранницы артиста с футболистом Андреем Канчельскис.

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В отпуске Ева выбрала романтический образ, примерив легкое свободное платье длины мини с рюшами и пышными рукавами. Оно имело свободный крой, но при этом хорошо смотрелось на юной красавице. Стилист Элла Маковей заметила, что наряд отличается актуальностью и великолепно подчеркивает красоту модницы.

«Голубое платье в стиле бохо придает образу флер отпускной романтики. Леопардовый принт лишен сексуальной агрессии и нивелируется сочетанием голубого и бежевого. Фасон платья также поддерживает образ, не выставляя фигуру напоказ. А вот стройные ножки их обладательница ненавязчиво демонстрирует, длина платья позволяет это сделать», — рассказала Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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