«Брат и сестра»: Инна Михайлова разместила редкий снимок своего сына от Андрея Канчельскиса

Андрею в этом году исполнится уже 28 лет.

Жена музыканта Стаса Михайлова Инна в Instagram разместила снимок своих детей от союза с футболистом Андреем Канчельскисом. На кадре Андрей и его родная сестра Ева улыбаются, позируя неизвестному фотографу.

«Брат и сестра», — кратко подписала снимок Инна Михайлова.

«Что может быть лучше для родителей, чем когда их дети мило улыбаются», «Красивые какие. А главное, что добрые и любящие. Можно гордиться такими детьми. Счастья и любви Андрею. Счастья и любви Евочке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что знакомство Андрея Канчельскиса с Инной состоялась в 1990 году. Она к тому моменту уже была избрана «Мисс Кировоград». Свадьбу парочка сыграла летом 1991 года. В 1993 году на свет появился сын Андрей, а через шесть лет дочь Ева. Рассталась пара в 2006 году. Кстати, Стас Михайлов считает детей Инны от первого брака своими.

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