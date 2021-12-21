В тонком платье и колготках в сетку: Ани Лорак засветила свои упругие прелести в гримерке

Певица запечатлела себя на камеру в женственном образе. Она сразила поклонников.

Ани Лорак обладает множеством премий. Певица в свое время оказалась в шаге от победы на «Евровидении». Примечательно, что она старается радовать не только яркими шоу, но и красивыми образами.

В свои 43 года артистка может дать фору даже моделям. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Звезда также подчеркивает достоинства своей фигуры с помощью нарядов.

В последнее время Лорак почти каждый день выступает на сцене. Так как близится Новый год, она также ездит на праздничные съемки. Для каждого появления на публике артистка подбирает броские луки. Так на этот раз она сначала отметилась в лосинах и топе с блестками, а вот потом звезда засняла себя в гримерке.

Каролина ( настоящее имя артистки, — Прим. Ред.) облачилась в мини-платье с бахромой и бисером. Просвечивающий наряд с разрезом позволил ей сверкнуть округлым бюстом.

Также Лорак облачилась в колготки в сетку, которые облегали ее изящные бедра. Певица не стала прятать красоту свои точеных и упругих форм. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Платье шик! Ани в платье шик!», «Какие у вас красивые бедра», «Наряд просто бомба», «Какая у вас идеальная фигурка», «Каролина, вам нужно на подиум», «Какое платье! Все видно», «Ну хороша даже в свои годы», «Афродита и не меньше», — стали писать пользователи Сети.

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