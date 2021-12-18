Просто девушка: Ани Лорак покрасовалась в клетчатой рубашке и ультрамодных ботинках «челси»

Певица готовится к выступлению. Даже во время репетиций она демонстрирует модные наряды.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и каждый год радует поклонников новыми хитами. Примечательно, что артистка предпочитает всегда выглядеть безупречно.

Она то и дело хвастается новыми нарядами. Этой зимой звезда пополнила гардероб теплыми обновками. Только пуховиков она приобрела несколько, отдав предпочтение модным дутым фасонам.

На днях Лорак приехала в Минск. Там певица дала концерт. Так как близится Новый год, она не перестает гастролировать. На этот раз артистка запечатлелась в худи и белом пуховике-дутике. Наряд дополняли ультрамодные ботинки «челси» в тон. Звезда запечатлелась в лифте

«Лифтолук», — похвасталась она.

А позже Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим, ред.) уже поделилась кадром с репетиции. Она отметилась в клетчатой рубашке и укороченных джинсах. Ботинки цвета молока она предпочла оставить. Наряд подчеркнул красоту ее фигуры.

«Снова в строю», — заявила она.

Поклонники одарили комплиментами артистку. Многие признались, что любят ее не только за вокал, но и стиль в одежде. «Вы такая стильная. Солнце наше», «Ваши образы идеальные», «Просто бомба, а стиль», «Каролина, вам так идет это все», «Ботинки роскошные», «Почему в лифте я вас не встречаю», «Ну просто дива, сразу видно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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