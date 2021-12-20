«Ух, хороша!»: Ани Лорак в трусиках-шортах и ботфортах обнажила свой «сдобный орех» на публике

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она не скрывает, что любит не только демонстрировать фееричные шоу, но и удивлять публику.

Певица зачастую выступает в откровенных нарядах, которые шьет на заказ. В обычной жизни артистка носит как пуховики, так и джинсы. При этом она часто подчеркивает достоинства своей фигуры.

С наступлением зимы у Лорак прибавилось работы. Практически каждый вечер она оказывает на съемках или дает концерты. Обычно певица блистает в комбинезоне с блестками или платьях с разрезами.

Накануне она появилась на новогодних съемках в новом образе. Артистка сделала африканские кудри. Она также облачилась в трусики-шорты и топ с мерцанием. Колготки в сетку и ботфорты завершали ее соблазнительный лук.

Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) вышла к журналистам. Она многих лишила дара речи. Лорак показала всю красоту изгибов своего тела. Позже и поклонники увидели ее в смелом наряде на сцене.

«Офигенный образ!», — заявил Сергей Лазарев. «Ух, хороша!» — присоединилась Лариса Долина. «Как всегда шикарная! Вам идет абсолютно все!», «Шикарный, неординарный образ», «Вау! Вот это перевоплощение. Каролиночка», «В этом образе напоминаете Шер», «Ох, едва прикрыла», «Какой сдобный орешек», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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