«Лисьи носики блестят»: Лорак в мерцающих лосинах и топе с акцентом на груди подразнила фигурой

Певица в провокационном образ впечатлила публику. Она подчеркнула красоту своих форм.

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с дочкой Софией. Однако в последнее время у певицы едва хватает времени на сон.

Она на днях выступила в Минске, а также зажигательно станцевала и спела на свадьбе у одного бизнесмена. И вот теперь артистка ездит на новогодние съемки. Каждый раз она предстает в новых образах.

Накануне Лорак щеголяла в мини-платье и с афро-кудрями. Теперь она поделилась кадрами, на которых дефилирует по коридору в соблазнительном наряде.

Певица предстала в блестящих лосинах и эротическом топе, который подчеркнул ее округлый бюст. Благодаря образу Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) подчеркнул не только плоский живот, но и соблазнительные изгибы фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали звезду комплиментами. В 43 года не каждая артистка может похвастаться стальным прессом. «Вот это да!», «Каролина, какой вид!», «Лисьи носики блестят», «Ой, какой бюст! Только посмотрите», «А можно вид сзади?», «Вы всегда бесподобны», «Ну что за дива дивная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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