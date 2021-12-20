Привлекла внимание: Нетребко пальто цвета фуксии и меховых варежках отправилась на променад в Милане

Анна Нетребко уже давно стала мировой звездой. Оперная дива регулярно выступает на лучших сценах. Даже во время пандемии она всего три месяца провела дома в Вене. Артистка практиковала свои кулинарные навыки.

А потом она вернулась к привычному распорядку дня. Звезда в этом году отметила 50-летие в Кремле в Москве, а потом отдохнула в Нью-Йорке, где не была два года.

Последние несколько месяцев Анна находится в Италии. Но на несколько дней ей удалось съездить домой и нарядить елку, которую сама купила на елочном базаре.

А вот накануне певица очутилась в Милане, где после очередного выступления вышла к публике и раздала автографы. Нетребко предстала в пальто цвета фуксии, который также называют цветом «взбесившейся Барби». Меховые варежки в тон и шапка дополняли ее лук.

Вечером она отправилась на променад с друзьями. Певица посетила необычное место — она очутилась внутри большой подарочной коробки. Там все оказалось в блестках. Увиденное ее не впечатлило. При этом звезда отметила, что днем там была очередь, которую люди стояли почти по часу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие отметили, что ее образы всегда яркие и узнаваемые. Напомним, что муж звезды Юсиф Эйвазов находится в Москве. Недавно он снялся в новогоднем выпуске шоу «Маска».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.