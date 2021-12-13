В одной гамме: Валерия в атласном платье в пол с корсетом предстала с мужем Нетребко на публике

Певица стала одной из гостей на «Главном Новогоднем Концерте». Она выбрала элегантный лук для такого случая.

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она выпустила десятки хитов, включая «Часики». Несмотря на то, что артистке уже 53 года, она продолжает записывать дуэты и экспериментировать с образами.

Жена Иосифа Пригожина носит как короткие платья, так и ботфорты. В этом году она стала ведущей передачи, а также снова отметилась среди членов жюри в шоу «Маска».

С наступлением декабря у звезд стартовал новогодний марафон. Почти каждый вечер они оказываются на концертах, премиях и съемках. 13 декабря в Москве состоялся «Главный Новогодний Концерт».

На нем Валерия предстала в атласном платье в пол с корсетом и небольшим шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. С ней позировала перед фотографами Юсиф Эйвазов. Муж Анны Нетребко подружился с коллегой и недавно уже виделся с ней на шоу «Маска».

На концерте также появились: Диана Гурцкая, Таисия Повалий, Стас Пьеха, певица Зара и другие известные персоны. Многие присутствующие восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие отметили, что у нее утонченный вкус.

Добавим, что в этом году для праздничных мероприятий звезды все чаще выбирают наряды с блестками в серебристых, золотистых и белых тонах. Так и Валерия ранее отметилась в мерцающем серебристом платье на «Голубом огоньке».

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