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В одной гамме: Валерия в атласном платье в пол с корсетом предстала с мужем Нетребко на публике

Певица стала одной из гостей на «Главном Новогоднем Концерте». Она выбрала элегантный лук для такого случая.

В одной гамме: Валерия в атласном платье в пол с корсетом предстала с мужем Нетребко на публике
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она выпустила десятки хитов, включая «Часики». Несмотря на то, что артистке уже 53 года, она продолжает записывать дуэты и экспериментировать с образами.

Жена Иосифа Пригожина носит как короткие платья, так и ботфорты. В этом году она стала ведущей передачи, а также снова отметилась среди членов жюри в шоу «Маска».

С наступлением декабря у звезд стартовал новогодний марафон. Почти каждый вечер они оказываются на концертах, премиях и съемках. 13 декабря в Москве состоялся «Главный Новогодний Концерт».

На нем Валерия предстала в атласном платье в пол с корсетом и небольшим шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. С ней позировала перед фотографами Юсиф Эйвазов. Муж Анны Нетребко подружился с коллегой и недавно уже виделся с ней на шоу «Маска».

Валерия и Юсиф Эйвазов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На концерте также появились: Диана Гурцкая, Таисия Повалий, Стас Пьеха, певица Зара и другие известные персоны. Многие присутствующие восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие отметили, что у нее утонченный вкус.

Добавим, что в этом году для праздничных мероприятий звезды все чаще выбирают наряды с блестками в серебристых, золотистых и белых тонах. Так и Валерия ранее отметилась в мерцающем серебристом платье на «Голубом огоньке».

Валерия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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