Просто хит: Бородина отметилась в узких джинсах и алом пуховике-дутике, как у Климовой

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с момента его основания. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Ксения снимается и в других передачах. Каждый раз она предстает в кадре в новых нарядах.

В обычной жизни телеведущая сама подбирает себе образы и признавалась, что порой они нравятся стилистам. Этой зимой звезда пополнила гардероб теплыми обновками, так как участвует в «Ледниковом периоде».

За последние недели Бородина похудела. Она признавалась, что у нее почти не осталось нарядов, которые ей впору. Но пуховиков и пальто у нее несколько видов.

Недавно она похвасталась теплой курткой Prada. А вот теперь телеведущая отправилась в торговый центр в алом дутом пуховике с поясом и узких джинсах. Кроссовки дополнили ее аутфит. Ксения запечатлела себя в зеркале.

Примечательно, что такой же пуховик носит Екатерина Климова, только зеленого цвета. Объемные зимние вещи в тренде в этом сезоне.

Поклонники посчитали, что Бородина выглядит стильно. Многие восхитились ее стройными ногами. «Очень яркая», «Это лучше, чем шубы», «Какие у вас ножки!», «Вот и джинсы нашли нужного размера», «Безумно хороша», «Ксения, какой вид», «Вы всегда прелестны», «Как мне нравится ваш пуховик», «Волшебно! Цвет вам так идет», — прокомментировали пост подписчики.

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