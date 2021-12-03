Не хватает четкости силуэту: Каменских в платье-свитере оверсайз и высоких сапогах вышла в свет

Певица Настя Каменских вышла в свет в компании мужа и друзей в довольно уютном образе. Артистка выбрала платье-рубашку, поверх которой надела удлиненный свитер, а в качестве обуви – высокие сапоги на широком каблуке.

Стилист Мария Хомякова разобрала подробно аутфит украинской поп-дивы.

«Оттенки выбраны достаточно нейтральные, что сейчас очень актуально. Однако, для Анастасии я бы подобрала гамму чуть глубже, чтобы подчеркнуть ее природный цветотип», — констатировала стилист.

В этом уютном образе, объясняет Мария Хомякова, следовало бы чуть удлинить нижний слой платья и выбрать текстуру плотнее, чтобы придать силуэту больше четкости. За счет этого длина спрячется под свитером.

Также стилист советует дополнить образ ботфортами на грубой подошве, которые сейчас на пике трендов.

«По аксессуарам есть нюансы: певица выбрала гольфы, но за счет контрастной полосы они визуально разделили ногу.

Зато отлично перекликаются по цветам воротник платья и сумка. В данном случае они выполняют функцию акцентов. Нельзя без внимания оставить и серьги. Лаконично, актуально и стильно!», — прокомментировала образ стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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