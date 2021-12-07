«Вот это объем»: Каменских в мини-платье с корсетом сразила пышными «гром-бедрами»

Певица запечатлела себя на камеру в соблазнительном наряде. Она решила не прятать красоту своего звездного тела.

Настя Каменских уже длительное время выступает на публике. Ее дуэт с Потапом был одним из самых популярных, но со временем они решили строить карьеру раздельно.

При этом влюбленные перестали скрывать роман и поженились. После этого певица стала чаще облачаться в женственные наряды. Она также не стесняется демонстрировать прелести фигуры в бикини. При этом порой звезда делится откровенными видео.

В последнее время Настя регулярно снимается в передачах и шоу. На публике она предпочитает появляться в смелых образах, подчеркивающих ее формы.

Певица накануне решила покрасоваться в мини-платье с корсетом, расшитом камнями и золотыми нитками. Наряд не только не скрыл, но и подчеркнул ее выдающиеся бедра. Каменских решила взъерошить волосы и подразнить поклонников своими изгибами.

Артистке удалось сразить поклонников. Многие были впечатлены тем, как она выглядит без фотошопа. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Вот это бампер», «Такая большая! Что ты кушаешь?», «Платье должно утягивать, но что-то пошло не так», «Просто роскошно!», «Эти бедра заставят плакать Кардашьян», «Уже шире плеч», «Вы просто бесподобная», «Вот это объем», «Какая вкусная», «Это платье с накладками? Такие гром-бедра», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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