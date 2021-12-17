«Смотрится суперстройно»: Валерия в молочном платье с воздушной мини-юбкой щегольнула в Кремле

Певица выбрала смелый и очень женственный образ для праздничного концерта. Она восхитила своей фигурой стилиста-имиджмейкера Диану Плиско.

Валерия уже длительное время счастлива в браке с Иосифов Пригожиным. Она успевает заниматься спортом, сниматься в клипах и ездить на гастроли. С наступлением зимы у певицы прибавилось работы.

Почти каждый вечер она появляется на публике. С наступлением морозов артистка то и дело предстает в шубе. А вот на сцену она чаще всего выходит в роскошных вечерних нарядах.

На днях Валерия выступила в Кремле. Она приняла участие в концерте, который был приурочен к 60-летию Кремлевского дворца. В гримерке певица покрасовалась в белом платье с воздушной мини-юбкой из воланов.

Верх наряда выглядел как жакет. Образ дополнили прозрачные ботильоны. Платье подчеркнуло ее стройные ноги. Блондинка щегольнула в романтичном образе на сцене.

«Историческое событие — 60 лет отмечает легендарный Государственный Кремлевский дворец. Сколько песен здесь мною спето, сыграно сольных концертов, сколько раз я бывала здесь зрителем, и каждый раз испытываю трепет и волнение, потому что это главная сцена страны.

Концерт сегодня был особенный, объединяющий все поколения, охватывающий все славные периоды жизни зала. Вы сможете увидеть его в эфире Первого канала, следите за телепрограммой», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Белый цвет для женщин постарше — нормально. Он достаточно яркий. С учетом того, какая Валерия экспериментатор в нарядах, она экспериментирует со стилем, у нее всегда образы очень экстравагантные. Их всегда хочется порассматривать. На ней очень классно смотрится платье. Грани возраста стерты сейчас. Вопрос в том, как ты выглядишь и как тебе это подходит. Валерии образ подходит, очень красиво и стильно. Ножки очень стройные. В этом образе она смотрится суперстройно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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