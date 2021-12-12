Легкий шик: Валерия в нежно-розовом костюме с эффектом мерцания появилась на вечеринке

Певица повеселилась на празднике Иды Достман, которая устроила банкет в честь своего дня рождения.

Валерия уже длительное время выступает на публике. Она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Продюсер стал не только ее второй половинкой, но и надежной опорой. В свои 53 года может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Также она облачается в яркие платья и примеряет молодежные образы. Но стоит отметить, что звезда уже стала бабушкой. Скоро один годик исполнится ее внучке Селин.

С наступлением декабря у всех звезд прибавилось работы. Валерия тоже регулярно оказывается на съемках, где проводит время до утра. При этом певица еще каждый раз подбирает себе новые наряды.

А 11 декабря она нашла силы, чтобы посетить вечеринку Иды Достман, которая с размахом отметила день рождения. На мероприятии были такие селебрити, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Марина Юдашкина, Алсу и другие известные персоны.

Валерия на этот раз предстала в нежно-розовом костюм с эффектом мерцания. жакет на запах подчеркнул ее талию, а белая блузка дополнила образ. Она встретила на танцполе свою подругу, которая осыпала артистку комплиментами.

«Вот она! Самая красивая, сама спортивная, самая талантливая приперлась», — шутливо заявила брюнетка.

К слову, поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие стали писать, что наряд ее визуально омолодил. «Ну прям девочка», «Какая красивый костюм», «Вот это куколка», «Прям шикарный наряд», «Вы все краше и краше», — стали писать пользователи Сети.

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