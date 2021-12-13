Красиво утеплилась: Валерия в длинной шубке и белоснежном костюме предстала на съемках с Галкиным

Певица приняла участие в шоу «Лучше всех». Она выбрала элегантный образ для такого случая.

Валерия в будущем году отметит 54-летие. Примечательно, что она не только остается популярной певицей, но и порой хвастается модными образами.

Артистка может похвастаться стройной фигурой, поэтому не боится экспериментировать с нарядами. Она носит как легкие романтичные платья, так и более дерзкие луки с ботфортами. С наступлением зимы у нее прибавилось работы.

Недавно Валерия отснялась в новогодних выпусках шоу «Маска». Теперь она приехала на съемки передачи «Лучше всех», которую ведет Максим Галкин. Она вышла из машины в длинной норковой шубке и кожаных сапожках на каблуке. Певица также надела свитер темно-синего цвета. Она появилась на площадке, где готовилась к съемке.

А для участия в шоу она переоделась в белоснежный атласный костюм. Брюки в пол визуально вытянули силуэт. Она обнялась с Галкиным перед началом работы.

«Сегодня я гость программы», — отметила артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Вот это сюрприз», «Как вам удается всегда выглядеть элегантно», «Вы такая стройная», «Очень стильно выглядите», «Как же вы хороши», «Это будет интересный выпуск», «У вас красоты не отнять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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