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Современный гламур: Валерия в силуэтном платье с эффектом мерцания сделала акцент на тонких щиколотках

Певица приняла участие в новогодних съемках. Она выбрала праздничный образ для такого случая.

Современный гламур: Валерия в силуэтном платье с эффектом мерцания сделала акцент на тонких щиколотках
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Валерия не перестает удивлять публику. Она давно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Певица также не боится экспериментировать со стилем. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой, которую подчеркивает с помощью нарядов.

Артистка носит как струящиеся брюки, так и мини-платья. Она даже часто носит ботфорт на шпильке, демонстрируя стройные ноги.

В последнее время Валерия все чаще появляется на публике. Она участвует в праздничных концертах и новогодних съемках. На днях певица в шубе появилась на съемках шоу «Маска».

А теперь она поделилась кадрами, на которых позировала в мерцающем силуэтном платье макси. Наряд с блестящей сеткой дополнили жакет оверсайз и босоножки. Артистка сидела грациозно на стуле на фоне елок.

Поклонники были заинтригованы тем, где снялась Валерия. Многие также одарили ее комплиментами. Наряд позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках.

«Лерочка! Как же это красиво! Платье фантастическое!», «Восхитительная Валерия! Каждый раз разная и прекрасная!», «Такая Милашка! Молодец! Так держать!», «Вот это фигура», «Просто невероятная», «Идеальный наряд», «Как шикарно выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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