Веет любовью: Ковальчук в косухе и струящемся платье прильнула к Харламову на красной дорожке

Ведущий Comedy Club вышел в свет со своей молодой пассией. Они появилась на премьере фильма «Матрица: Воскрешение».

Гарик Харламов семь лет прожил в браке с Кристиной Асмус. Несмотря на то, что у них подрастает дочка Анастасия, они расстались год назад. Позже актриса призналась, что она была инициатором развода.

Примечательно, что она теперь скрывает свою личную жизнь. Звезда «Интернов» утверждает, что у нее есть новый возлюбленный. А вот Харламов уже открыто говорит про отношения с Екатериной Ковальчук.

С хрупкой 28-летней актрисой юморист познакомился на съемках сериала «Гусар». Уже тогда появились слухи, что они сблизились. Поклонники отмечали, что Екатерина похожа на Асмус.

Обычно она делится кадрами со светских раутах, на которых позирует в вечерних образах. А вот накануне актриса появилась на красной дорожке с Харламовым. Примечательно, что они оделись в одной гамме для премьеры фильма «Матрица: Воскрешение».

Ковальчук была в струящемся платье черного цвета и косухе. Наряд дополнили ботинки на толстой подошве. Гарик оделся в спортивный костюм с кепкой. Актриса прильнула к возлюбленному. Они держались за руки.

Поклонники отметили, что пара выглядит счастливой. Многие посчитали, что Екатерина выглядела стильно. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Алсу Арна.

«Образ Екатерины смотрится актуально и уместно. Единственное, хотелось бы добавить, что Екатерина не обладает контрастной внешностью, поэтому чтобы не потерять индивидуальность, аутентичность и не смотреться отдельно от образа, стоило бы нанести либо яркую помаду, или сделать акцент на брови. Она могла использовать аксессуары в виду заколки или другого украшения. насыщенный характерный образ делает Екатерину безликой», — считает эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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