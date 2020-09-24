«Разбила нос Гарику Харламову в кровь»: звезда «Гусара» Катерина Ковальчук о ЧП и смешных случаях на съемках

5 октября на ТНТ премьера — зритель увидит комедийный сериал «Гусар». Это история про путешествие во времени, приключения и юмор от Гарика Харламова. О том, как проходили съемки, кто разбил юмористу нос и в каких сценах играли дублеры — порталу Teleprogramma.pro рассказала актриса Катерина Ковальчук.

больше по теме Пока мама в Геленджике: Харламов с подросшей дочкой от Асмус нарядились в гусаров Юморист поделился забавным фото у себя в аккаунте.

— Катерина, расскажите про вашу героиню в сериале «Гусар»: какая она?

— Мою героиню зовут Катя, она праправнучка главного героя. Она мне очень нравится: сильная, целеустремленная, самодостаточная, она всех ведет за собой. Катя критична и к себе, и к людям вокруг, но, несмотря на это, она девушка чуткая, заботливая и искренняя. Катя очень любит своего мужа Митю и на самом деле гордится его успехами.

— Съемки шли больше полутора лет. Что стало за это время самым сложным?

— Пилот снимали в 2018 году и работали над ним очень долго из-за того, что никак не могли подстроить расписание. Потом случился перерыв и сезон начали снимать только прошлым летом. Самая большая сложность для меня — это смены по 16 часов.

Снимали медленно, вдумчиво, выстраивали подолгу сцены… Смены затягивались. Мне было сложно еще и потому, что я такой человек, если хочу спать и устала, не могу сосредоточиться на работе, забываю свои реплики. Еще было сложно во время съемок на улице, когда уже становилось прохладно, а актеры были вынуждены работать в летних костюмах. Мокрая октябрьская погода — а мы в лесу снимаем сцену расстрела.

— Но наверняка были не только сложности, но и смешные моменты. Поделитесь с нашими читателями.

— Был смешной момент, когда главный герой сам с собой играл в русскую рулетку. У него было два старинных пистолета: один заряженный, другой — нет. Моя героиня начинает отбирать пистолеты, но получилась накладка. Я немного не рассчитала, схватившись за оружие, попала Гарику прямо в нос. У него даже пошла кровь, но все в итоге закончилось хорошо, ранка была небольшая.

— Как Гарик сам на это отреагировал?

— Когда стало понятно, что ничего страшного, мы все просто рассмеялись. Еще был один момент: у нас с Пашей Рассомахиным и Гариком Харламовым была совместная сложная сцена. Гарика уже отсняли и он продолжал играть с нами, но находился уже вне кадра. Сцена шла к финалу, у нас с Пашей получался отличный дубль, но внезапно, в самом конце Гарик вдруг сказал: мол, ребята, еще разок, я тут плохо сыграл, давайте переснимем. Хотя его в этот момент вообще не снимали. В итоге мы просто посмеялись.

— Где снимали сериал? Что было декорациями, а что настоящее, в каких сценах использовались дублеры?

— Снимали даже в центре Москвы, на Красной площади. Исторические блоки — в Подмосковье, а квартиру главных героев — в павильонах. Дублеры использовались в основном в сценах с Гариком, а нам с Пашей они не понадобились, причем, даже в сцене, когда мы падаем на машине с моста.

— Какой в целом была атмосфера на площадке? Ругались ли вы с коллегами? Из-за чего?

— Когда уставали и начинали нервничать, все разбавлялось шутками Гарика. Как раз-таки за счет его позитивного настроя и в жизни, и в работе мне было комфортно, легко и весело. Его шутки действовали расслабляюще, напряжение уходило. Я очень рада, что мы поработали с Гариком. Он тот человек, у которого я учусь позитиву.

— Гарик постоянно шутит, импровизирует и актеры часто раскалываются в кадре. С вами такое случалось на съемках «Гусара»?

— Да, конечно. Постоянно. Вспоминается мой крайний съемочный день: три часа ночи и каждый раз, когда наступала очередь реплики Гарика, он моментально ее забывал. Были моменты, когда Гарик вместо своих реплик говорил какие-то смешные штуки, набор слов. Нам даже с плейбека креативный продюсер и режиссер кричали: ребята, харэ колоться!

У Паши с Гариком была смешная сцена, когда Митя лежит, а Гусар на него мочится, чтобы залечить рану. Ничего не поделаешь, народные средства 1812 года. Понятно, что использовался реквизит — клизма с водой, но это было невероятно смешно… Паша все время смеялся. Гарик был не в кадре и сопровождал сцену своими комментариями. В этом плане, с одной стороны тяжело, но с другой — классно.

— Катерина, у вас есть опыт работы не только в России, но и на Украине, а еще вы работали в Голливуде. Чем различаются съемки в разных странах?

— В каждой стране есть и плюсы, и минусы. Сравнивать было бы странно. В России все родное, привычное. В США у меня было уже два проекта и на подходе еще один. Там я была удивлена тому, как люди готовятся к съемкам. Если ты пришел не подготовленным на площадку — это, ну прямо странно. Все вокруг готовы, причем точно знают какой кадр будет сниматься следующим.

Актеры больше тратят времени на разбор сцен. Если брать Украину, то все достаточно похоже на Россию. Но опять же, проекты все разные.

«Крепостная» на Украине — это абсолютная драма. Конечно, в «Гусаре» тоже исторические блоки, но в «Крепостной» — это основа, поэтому все в этом отношении масштабнее. В моей карьере все проекты были настолько разные, что их не сравнить.

— Катерина, как часто вас сравнивают с сестрой Анной Ковальчук, как реагируете?

— Нас не сравнивают, и когда узнают о нашем родстве, например, на съемочной площадке или на пробах, то удивляются. Мы не очень похожи внешне в жизни, но если нас посадить рядом, то, конечно, какие-то неуловимые черты, манеры, мимика будут бросаться в глаза. Мы разные, у нас разные амплуа, роли. Мы, кстати, пробовались в один проект и очень хотим однажды вместе сыграть. (Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук узнала о существовании сестры в 2014 году. Катерина выросла в Сыктывкаре, а потом перебралась в Москву, чтобы поступить в театральное училище. У актрис один отец. Анна и Катерина стали близкими подругами — Прим. авт.).

— Если бы была машина времени, куда бы отправились вы и почему?

— Я думала недавно об этом. Наверное, сейчас я бы отправилась в послевоенное время, пожила с середины XX века, во времена моей мамы и бабушки. Смотрю на все происходящее сейчас, в будущее совсем не хочется, мне страшно представить, что там может произойти. На мой взгляд, все самое прекрасное было в XX веке.

В далекое прошлое я не очень хочу, слишком опасно. Одно дело, если я туда перемещусь на часик, а затем вернусь, и совсем другое, если вдруг машина времени сломается. Опасненько. Заблудишься, фонарика нет, телефона тоже.

«Гусар», с 5 октября в 20:00 на ТНТ.