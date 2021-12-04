«Мимо проходит и говорит — ты как мой бывший муж»: Харламов высказался об Асмус на Comedy Club

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ подколол бывшую жену актрису Кристину Асмус. В студию пришла блогер Ида Галич. Она заявила, что ее мечта пригласить Гарика Харламова и Павла Волю на одно из своих шоу.
«Надо прийти к тебе на программу что ли?» — спросил Павел Воля.
«Ну да. Это моя мечта», — заметила Ида Галич.
«Да вопросов нет. За «Роллс-Ройс» все, что хочешь», — ответил Павел Воля.
«Конечно, вопросов нет. Будешь задавать нам вопросики. Мечту исполнили? Нет, еще не исполнили. Мы просто говорим да. А вот придем ли мы», -подшутил Гарик Харламов.
«Ты как мой бывший муж!» — воскликнула Галич.
«Мне так говорила бывшая жена. Ровно так. Мимо проходит и говорит: «Ты как мой бывший муж».
Напомним, что Харламов и Асмус расстались в прошлом году. Сейчас у шоумена новая любовь – актриса Катерина Ковальчук.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!