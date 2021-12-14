«Красотища нереальная»: Кудрявцева в шапке-ушанке и модном пуховике вышла на променад с дочкой

Телеведущая насладилась зимней погодой. Она поделилась кадрами из поселка, где давно живет.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает на ТВ большую часть жизни. Ей доводилось вести разные передачи, брать интервью. Теперь Лера регулярно ведет шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Также блондинку приглашают вести большие концерты и фестивали. С началом зимы у нее прибавилось работы, но свободное время она предпочитает посвящать семье.

У Леры и ее молодого мужа Игоря Макарова подрастает дочка Мария. Трехлетняя девочка посещает развивающие занятия и ходит в садик. Недавно папа также поставил ее на фигурные коньки.

А вот 14 декабря в Москве выпало столько снега, что многие звезды отправились гулять. Кудрявцева вечером тоже вышла на променад. Она облачилась в дутый пуховик цвета сочной травы и белоснежную вязаную шапку-ушанку.

«За городом красотища нереальная! Знаете, как раньше в сказке „Морозко“ деревья в снегу», — отметила блондинка.

Вместе с Кудрявцевой гуляла ее дочка. У Марии была такая же шапка, как у мамы. Также девочку облачили в принтованный комбинезон. Телеведущая крепко обняла наследницу на улице. Примечательно, что дутые пуховики стали трендом в этом году. Ранее Ксения Бородина, Екатерина Климова и другие модницы отметились в похожих пуховиках.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Лера замечательная мама. «Ну просто прелестная девочка», «Как вы выглядите сногсшибательно», «Чудесные шапочки у вас», «Такая Машка красотка», — стали писать пользователи Сети.

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