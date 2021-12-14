«Красотища нереальная»: Кудрявцева в шапке-ушанке и модном пуховике вышла на променад с дочкой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает на ТВ большую часть жизни. Ей доводилось вести разные передачи, брать интервью. Теперь Лера регулярно ведет шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Также блондинку приглашают вести большие концерты и фестивали. С началом зимы у нее прибавилось работы, но свободное время она предпочитает посвящать семье.
У Леры и ее молодого мужа Игоря Макарова подрастает дочка Мария. Трехлетняя девочка посещает развивающие занятия и ходит в садик. Недавно папа также поставил ее на фигурные коньки.
А вот 14 декабря в Москве выпало столько снега, что многие звезды отправились гулять. Кудрявцева вечером тоже вышла на променад. Она облачилась в дутый пуховик цвета сочной травы и белоснежную вязаную шапку-ушанку.
«За городом красотища нереальная! Знаете, как раньше в сказке „Морозко“ деревья в снегу», — отметила блондинка.
Вместе с Кудрявцевой гуляла ее дочка. У Марии была такая же шапка, как у мамы. Также девочку облачили в принтованный комбинезон. Телеведущая крепко обняла наследницу на улице. Примечательно, что дутые пуховики стали трендом в этом году. Ранее Ксения Бородина, Екатерина Климова и другие модницы отметились в похожих пуховиках.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Лера замечательная мама. «Ну просто прелестная девочка», «Как вы выглядите сногсшибательно», «Чудесные шапочки у вас», «Такая Машка красотка», — стали писать пользователи Сети.
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