«Ну до слез, милота!»: Кудрявцева и Макаров сводили дочку в белом платье «снежинки» на первый утренник

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она вела музыкальные чарты, брала интервью у знаменитостей. Теперь блондинка ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись». Каждый раз она появляется на публике в женственных нарядах. Но после работы блондинка спешит домой, где ее ждет муж Игорь Макаров и дочка Мария.

Примечательно, что Лера стала мамой во второй раз уже в зрелом возрасте. Ее наследнице всего три года. В этом голу телеведущая пристроила ее в элитный садик при гимназии имени Е. М. Примакова. На днях она гуляла и резвилась с крохой в снегу на прогулке.

А вот 16 декабря Кудрявцева и Макаров отвели дочку на ее первый утренник. Девочка облачилась в пышное белое платье и диадему. Она сыграла снежинку. Мария кружилась, выполняла задания и танцевала.

«Наш первый утренник. Снежинки. Вы помните себя в саду? Какие воспоминания? Я категорически отказывалась есть и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы. Это было в СССР и я вот с ужасом представляю если бы это случилось в наше время.

Наши снежинки, снеговики и подарки — это просто волшебно! Ну до слез, милота! Отличный утренник», — рассказала Лера.

Поклонники и друзья были очарованы крохой. «Наша лучше всех», — заявила Лариса Гузеева. «Поздравляю! Первый выход очень ценен! Снежинка прекрасна!» — написала мама Сергея Лазарева. «Такая Машенька милашка», «Маша прелестна! Как мило, нежно, душевно, чудесно», — прокомментировали пост подписчики.

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