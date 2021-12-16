«Оля разошлась»: Бузова в бесстыдно выставила «аппетитный орех» в сверкающих трусиках

Телеведущая покрасовалась едва ли не голышом, раздевшись до трусов.

Ольга Бузова предпочитает удивлять публику. Она не боится показаться глупой и демонстрирует таланты в самых разных сферах. Певица в этом году успела сняться в голливудском фильме, съездить в Африку и стать наставницей в шоу «Х-Фактор. Беларусь».

Примечательно, что за последние недели артистка поправилась. Сама она считает, что выглядит неплохо и не боится подчеркивать формы.

Накануне Ольга вернулась в Москву из Тюмени, где посетила премьеру новой части «Елок», а также смогла покупалась в бассейне. На этот раз телеведущая решила не терять время.

После поездки она приняла участие в новогодней фотосессии. Но для такого случая артистка выбрала смелые образы. Если нюдовое платье со стразами выглядело пикантно, то потом звезда и вовсе разделась.

Бузова покрасовалась у зеркала в нижнем белье и прозрачном халате с перьями. Она грациозно присела, выставив свои ягодицы на камеру. Стринги и лиф гармонировали с халатом. При этом телеведущая даже не пыталась прикрыть красоту своих форм. Потом она покрутилась у елочки.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Одни подвергли ее критике, а другие осыпали комплиментами. «Кто-то пошел по пути Волочковой», «Оля, что за срам», «Стринги разлепили попку!», «Оля разошлась», «Какие несуразные танцы», «Аппетитный орех», «Ну так и встречай Новый год», «Такое надо мужу показывать, а не всем», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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