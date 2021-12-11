«Икры такие мощные»: пополневшая Бузова в платье-жакете и мерцающих босоножках с носками блеснула в Минске

Ольга Бузова является не только телеведущей, но и популярной певицей. Теперь она все чаще проводит время на концертах. При этом артистка принимает участие в новых проектах. Она почти все лето снималась в Африке, а теперь стала ездить в Минск, где проходя съемки шоу «Х-Фактор».

Ольга стала одной из наставниц проекта. Несмотря на то, что порой ее подводит здоровье, она предпочитает не бросать своих подопечных.

11 декабря Ольга в яркой шубе приехала в Минске. Сначала она повидалась с оставшимися участниками своей команды, а потом отправилась в гримерку.

На этот раз артистка облачилась в платье-жакет цвета сочной травы и мерцающий топ. Лук дополнили блестящие босоножки на платформе, которые она надела с носками. Бузова поправилась за последние недели, но реши показать свои ноги.

«Сегодня мы все вас удивим. Не пропустите выступления моих ребят, их осталось двое», — написала звезда.

Поклонники стали бурно обсуждать то, как выглядит телеведущая. Одни сочли ее наряд неудачным. Другие посчитали, что ей не стоило показывать пополневшие икры.

«Образ просто шик», «Как хорошо с такой прической», «Выгнать надо стилиста, носки с босоножками кошмарно смотрятся», «О боже мой какая», «Как будто носки с сандалиями», «Ну очень вам идет каре, просто вау», «Такая хорошенькая», «Икры такие мощные стали», «Обувь красивая, а носки все портят», — прокомментировали пост подписчики.

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