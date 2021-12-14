«Лисьи носики торчат»: пополневшая Бузова в мокром купальнике грациозно вышла из бассейна

Телеведущая поделилась пикантными кадрами. Она поплескалась в бассейне после съемки.

Ольга Бузова давно стала одной из самых популярных персон в России. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов людей. Бывшая ведущая «Дома-2» старается поддерживать интерес фанатов.

Она снимается в новых проектах и регулярно демонстрирует новые образы. Так как близится Новый год, артистка сменила прическу. Более того, она не перестает ездить на съемки.

На днях Ольга приехала в Тюмень. На премьере новой части «Елок» она появилась в коротком платье и лаковых ботфортах. Телеведущая выглядела дерзко и не переставала красоваться на публике.

А вот на следующий день она отправилась на съемки. Бузова порезвилась в бассейне, облачившись в черный купальник. На ее шее было золотое ожерелье. Артистка забрызгала оператора.

А вот потом она грациозно вышла из бассейна. Монокини прилипло к телу, подчеркнув каждый изгиб. Ольга поняла, что показала слишком много, и прикрылась полотенцем. Звезда не скрывает, что поправилась за последние недели.

Поклонники были взбудоражены тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что кадры очень откровенные. «Лисьи носики торчат», «Вот это поплавок», «Широкие бедра, прям ух», «Оля, что ты творишь?», «Богиническая», «А что прикрылась сразу?», «Просто красотка», «Какая грудь! Маленькие яблочки», «Оленька опять голенькая», «Купаетесь так, в ожерелье?», «Бедра раздобрели», — прокомментировали кадры подписчики.

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