Без танцев не обошлось: Барановская в черном платье с многослойной юбкой провела вечер с сыном

Телеведущая посетила благотворительный вечер, где не только покрасовалась на красной дорожке, но и повеселилась на танцполе со старшим сыном Андрея Аршавина.

Юлия Барановская уже длительное время работает телеведущей. Она состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. Когда футболист ушел от нее, то Юлии пришлось одной воспитывать троих детей.

Она теперь желанная гостья на светских раутах. Барановскую приглашают вести премии и фестивали. Она дружит с Эмином Агаларовым и другими известными персонами. Несмотря на свою занятость, звезда также много путешествует.

В последнее время бывшая возлюбленная футболиста делится кадрами то с красных дорожек, то из заснеженных гор Алтая. А накануне Юлия оказалась на благотворительном вечере «Слон добра».

Она предстала перед публикой в черном платье с эффектом мерцания и многослойной юбке из воланов. Вечерний лук дополнили туфли-лодочки на шпильке. Она также сделала высокий хвост.

Вместе с ней на мероприятие пришел старший сын Артемий. Ему только исполнилось 16 лет, но мальчик уже выше мамы. Во время выступления звезд телеведущая не удержалась и стала танцевать на паркете. Барановская по-матерински прильнула к сыну, когда Сосо Павлиашвили спел свой хит «Помолимся за родителей». Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами.

«Ну что за прелесть», «У вас очень красивый сын», «Как он похож на папу», «Юленька, вы черный лебедь», «Какое платье», «Вы так прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.