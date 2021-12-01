Проводы осени: Барановская в черном мини-платье с воротничком «Клодин» пришла на «Снежный коктейль»

Юлия Барановская является многодетной мамой. Она растит троих детей самостоятельно с тех пор, как футболист Андрей Аршавин от нее ушел.

Если раньше Юлия ездила в Лондон и общалась с женами футболистов, то теперь она телеведущая. Экс-избранница спортсмена подружилась с медийными личностями. Ей регулярно приглашают на съемки, премии и светские рауты.

Несмотря на свою занятость, Юлия старается уделять время детям. На днях они все вместе посетили открытие ГУМ-катка. дети телеведущей признавались, что мечтают, чтобы их мама нашла возлюбленного и сыграла свадьбу. Однако этой осенью она едва находила время на отдых.

Так и 30 ноября Барановская отправилась на проводы осени, которые устроила Яна Расковалова. Она является хозяйкой ювелирного бренда и дома моды.

На традиционный «Снежный коктейль» Юлия пришла в черном мини-платье с модным воротничком «Клодин», который украшали блестящие пайетки. Она также надела колготки и с туфлями-лодочками. В руках телеведущая держала сумку в тон наряда. Она сделала высокий хвост и неброский макияж. К слову, такие воротники нравятся Ирине Пеговой и другим модницам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многим ее образ напомнил наряд школьницы. Ее осыпали комплиментами. «Юля, какая ты красивая, умная, успешна», «Какое платье! Как вам идет!», «Очень стройная», «Идеальные ножки», «Как вы обворожительны», «Лаконично и красиво», «Бывают же такие», — прокомментировали кадры подписчики.

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