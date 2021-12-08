Стал выше мамы: Барановская в платье плиссе и лодочках отпраздновала 16-летие сына Аршавина

Телеведущая устроила вечеринку в честь Артемия. Парень отпраздновал свой день рождения с родными и друзьями.

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. Она не скрывает, что сама стала строить карьеру, когда осталась одна. После длительного романа с Андреем Аршавиным, футболист ушел от избранницы.

Юлия стала сама воспитывать троих детей: Артемия, Яну и Арсения. Примечательно, что часто возит их на море и устраивает увлекательные поездки по стране. Она поддерживает каждого ребенка в его начинаниях.

7 декабря старшему сыну Барановской исполнилось 16 лет. В честь этого события телеведущая устроила семейный праздник, на который позвала родных и друзей. А вот Аршавин на вечеринке не появился. Именинник не только задул свечки и отведал торт, но и смог повеселиться. Они были в ресторане, где можно бить посуду. В итоге на полу образовалась гора разбитых тарелок.

Юлия для такого особенного вечера облачилась в платье с юбкой плиссе. Наряд цвета металла позволил ей подчеркнуть стройные ноги. туфли-лодочки дополнили образ. Телеведущая тоже била посуду вместе с сыном, который, к слову, перерос ее.

Поклонники восхитились тем, какой праздник устроила артистка. Многие одарили комплиментами молодую маму. «С днем рождения твоего прекрасного и талантливого Тему», «Какая мама красавица», «Какие все нарядные», «Сын такой высокий, а ему только 16 лет», «Ну что за прелесть. Идеальная семья», «Как у вас весело», «Юлия, такая ты классная», — прокомментировали пользователи Сети.

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