«Наша семья растет»: Костенко запечатлелась с крохой-сыном и подросшими дочками Тарасова

Дмитрий Тарасов раньше состоял в браке с Ольгой Бузовой. Именно после развода с ним телеведущая начала карьеру певицы. А вот спортсмен уже через год женился на «второй вице-мисс Россия – 2014» Анастасии Костенко. Сначала на нее обрушилось много критику, так как девушку считали разлучницей. Но со временем она показала, насколько сильно любит Тарасова. Брюнетка готова была переезжать в другие города, чтобы быть рядом с ним.

Но не так давно Тарасов взял паузу в карьере. Его жена родила ему третьего ребенка. Теперь у пары подрастают дочки — трехлетняя Милана и годовалая Ева. А в октябре на свет появился сын Алексей.

Футболист с радостью гуляет с наследниками и помогает жене воспитывать малышей. На днях они покрестили младшего наследника. Таинство прошло в храме Сорока Севастийских Мучеников.

А вот 15 декабря Костенко поделилась новым семейным фото. Она оделась в одном стиле с дочками. Жена футболиста предстала в спортивном костюме кораллового цвета. На руках она держала сына, облаченного в ползунки кофейного цвета. Девочки — в спортивных комбинезонах цвета морковки.

«Наша семья растет. Совсем недавно они были малышки, а сейчас уже старшие сестренки, до сих пор не верится, что я уже полтора месяца как многодетная мама», — написала Анастасия.

Поклонники восхитились стильной семьей. «Какие вы красивые, прекрасные», «Куклы и пупс», «Даже не представляю, как вы выживаете с троими малышами», «Комбинезоны красивые», «Красивые, а Ева всегда серьезная, такая вся задумчивая», «Какие красивые дети у вас! Как куколки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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