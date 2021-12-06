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Пухлощекий карапуз: Костенко показала, как подрос ее сынок от Тарасова

Малышу Алексею исполнился в конце ноября один месяц.

Пухлощекий карапуз: Костенко показала, как подрос ее сынок от Тарасова
Анастасия Костенко с сыном. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В конце октября футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали родителями в очередной раз. На свет появился долгожданный сын, и счастливые многодетные мама и папа окунулись с головой в новый для себя мир.

Малышу, которого назвали Алексеем, уже больше месяца, и Костенко показала, как заметно он подрос. Пухлощекий карапуз округлился и стал довольно справным – мама кормит его своим молочком.

Помимо сынишки, у Тарасова есть еще две девочки-погодки – Милана и Ева, а также 12-летний первенец от первой жены Оксаны Пономаренко – дочка Ангелина, которая растет копией отца.

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