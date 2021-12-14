«Не шикарная ли компания?»: Пегова в платье-сорочке и модном плаще засветила «ложбинку греха» в театре

Актриса поделилась кадрами перед началом спектакля «Бег». Она отметилась в пикантном образе.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериалах, включая «Акушерку». Многие отметили, что актриса обладает особым обаянием. Она не скрывает, любит играть в театре и сниматься в кино.

Обычно артистка редко рассказывает о своей личной жизни. Но она призналась, что готова сделать первый шаг, если ей понравится мужчина. От первого брака у звезды подрастает дочка Татьяна.

Примечательно, что еще недавно Ирина нежилась на солнце в Египте. Теперь она вернулась в Москву, где то и дело посещает светские рауты. На этот раз актриса приехала в МХТ им. Чехова, где давно служит.

Она поделилась кадрами, на которых дурачилась с коллегами. Пегова предстала в черном платье-сорочке с прозрачным декольте из гипюра. Она покрасовалась в компании Армена Арушаняна и Ивана Дергачева и других коллег.

Актриса надела плащ, расшитый узорами. Но при этом на оне скрыла роскошное декольте. за последние месяцы Ирина похудела. Она в очередной раз восхитила поклонников.

«Ну, не шикарная ли компания? Не не… это „Пьяные“ это „Бег“» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали Ирину комплиментами. «Так красиво смотритесь», «Какая вы все-таки уникальная», «Ирочка, ну какая ты прелесть!», «Супер шикарная! Смотритесь идеально», «Шикарная моя любимая!», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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