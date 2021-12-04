Даже дочку затмила: постройневшая Пегова в струящемся мини-платье устроила танцы на отдыхе

Актриса поделилась кадрами с курорта, где проводит время с наследницей от Дмитрия Орлова. Они весело провели время.

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке уже десятки ролей. Многие ее полюбила за работу в сериале «Домашний арест» и фильме «Экипаж». Также она снималась с Сергеем Буруновым.

Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она не раз демонстрировала, что отлично двигается. Звезда победила в «Танцах со звездами» и блистала в «Ледниковом периоде».

За последние несколько месяцев Ирина похудела. Она стала чаще носить более силуэтные наряды. Недавно актриса появилась на премии, где показала роскошное декольте в атласном платье ультрамаринового цвета. А вот начало декабря актриса встретила на курорте среди пальм. Она уехала отдыхать с дочкой Татьяной. В соцсети Пегова поделилась видео, где запечатлелась с наследницей.

Актриса предстала в мини-платье оверсайз. Струящийся наряд с принтом позволил ей открыть стройные ноги. Ирина начала танцевать, а ее дочка снимала все на камеру. Татьяна в желтом платье с рюшами стояла и любовалась родительницей.

«Танцы никто не отменял», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие одарили ее комплиментами. «Ирина, вы шикарная женщина», «Вау, дочка красавица. Вы такие классные! Танцуйте», «Ножки чудесные», «Наряд так вам идет», «Какая лучистая вы», «Дочка очаровательная, ваша копия», — прокомментировали пост подписчики.

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