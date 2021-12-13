«Как же хороша»: постройневшая Пегова в коротком платье блеснула бедрами на публике

Актриса устроила зажигательные танцы на сцене. Она не побоялась засветить свое звездное тело.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снимается в кино и играет в театре. Ей доводилось работать с Сергеем Буруновым и Александром Робаком и другими звездами кино. Более того, Ирина не раз участвовала в телевизионных шоу.

Она победила в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде». Несмотря на то, что артистку многие судьи хвалили, недавно она похудела.

Теперь Ирина то и дело хвастается талией. Она облачается в романтические наряды, подчеркивающие красоту ее фигуры. Недавно актриса отдохнула с дочкой в Египте.

А вот накануне она сыграла в театре. На сцене артистка предстала в салатовом платье с пышной юбкой. Она исполнила фееричный танец с партнером, кружась на сцене. Пегова засветила свои изящные бедра, так как юбка парила в воздухе.

Публика одарила звезду комплиментами и овациями. Многие были восхищены тем, как она танцует. Актриса буквально сразила весь зал.

«Ну, что за богиня», «Ирина, какой драйв», «Ну просто шикарно», «Как же хороша», «Вот это бедра», «Какая красотка», «Ножки просто идеальные», «Ух, как закружилась!», «Прям суперская грация», «Так танцевать может не каждый», «Как вы изящно партнеру на руки приземлились! Птенчик наш», «У вас бомбическая фигурка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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