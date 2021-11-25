Хит этой зимы: Климова вслед за Бородиной предстала в дутом пуховике цвета сочной травы

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие поклонники ее любят за роль в сериале «Бедная Настя».

Примечательно, что ей скоро исполнится 44 года, но она по прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка не скрывает, что никогда не была обделена мужским вниманием. У нее есть две дочки и два сына.

Со своим последним мужем Гелой Месхи она рассталась, но поддерживает с ним дружеские отношения. Климова часто путешествует и участвует в фотосессиях.

Поклонники часто ее видят в роскошных платьях, но в обычной жизни она носит и более лаконичные наряды. На днях актриса предстала на прогулке в брюках-бананах и дутом пуховике цвета сочной травы. Образ дополнили кожаные ботинки.

Примечательно, что дутые пуховики стали трендом, как и зеленый цвет. Такой же пуховик недавно показала Ксения Бородина, которая не пропускает модных тенденций.

Поклонники одарили Климову комплиментами. Многие отметили, что у нее очень стройные ноги. «Какая вы яркая», «Как вам идет такой цвет», «Под глаза», «Очень стильно», «Ну какая вы красотка», «Катя, такая стройняшка», «Такой классный пуховик», «Выглядите очень стильно», «Вот этом мамочка! Какая красота», «Ножки просто чудесные», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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