На белоснежной кухне: Кудрявцева запечатлела, как трехлетняя дочка трапезничает нектарином

Лера Кудрявцева является одной из самых успешных телеведущих в России. Она брала комментарии в свое время у Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой. Теперь блондинка ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион».

Ей также каждый год предлагают вести большие премии и фестивали. Примечательно, что она старается найти время для семьи. У нее подрастает дочка Мария.

Не так давно Лера провела два дня на съемках «Песни года». Пока ее не было дома, муж Игорь Макаров сводил наследницу на каток. Хоккеист устроил девочке тренировку. А вот 7 декабря уже сама телеведущая провела вечер с малышкой.

Она поделилась трогательными кадрами, на которых она сидит за столом и ест нарезанный нектарин. Девочка отодвинула тарелку, когда завершила трапезу.

Поклонники были восхищены трехлетней наследницы звезды. Многие отметили, что она унаследовала красоту от мамы. «Лапочка, какая сладкая», «Эта девочка сама как солнце», «Ну что за чудо», «Эти потрясающие глаза», «Растет красотка», «Мамино обаяние», «Просто нереальная! Красивый ребенок», «У вас дома так красиво! Прям хоромы», «Ну она само обаяние», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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