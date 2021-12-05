Уикенд с папой: Макаров привел дочку Кудрявцевой в шапке-ушанке и пуховой жилетке на каток

Пока телеведущая была на работе, хоккеист Игорь Макаров нашел способ, как развлечь дочку.

Лера Кудрявцева уже длительное время работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Лера славится не только своей ответственность, красотой и яркими нарядами. Она еще проявила себя, как хорошая мама.

От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который подарил ей внука Льва. А с хоккеистом Игорем Макаровым она растит трехлетнюю дочку Марию. Девочка быстро растет.

4 декабря Лера провела весь день на «Песне года», которую вела с Сергеем Лазаревым. А вот за дочкой приглядывал ее муж. Примечательно, что он решил научить девочку кататься на коньках. В соцсети спортсмен поделился кадрами, на которых предстал в синем спортивном костюме. Мария была в таком же наряде, который дополнили пуховая жилетка и белая шапка-ушанка.

Макаров надел конки и вышел на лед с наследницей. Девочка не сразу смогла научиться кататься. Хоккеист заботливо ее держал двумя руками.

Поклонники восхитились юной спортсменкой. Многие заметили, что она растет копией мамы. «Господи, какая прелесть», «Мария очаровательная», «Она прям как я, даже не пытается встать», «Зарисовка, когда учит папа», «Мария прелестная девочка», «Ну что за модница», «Этот взрослый взгляд», «Она задумалась о чем-то высоком», «Какой Игорь молодец, Эталонный папа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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